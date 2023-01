Tim, Cassazione boccia ricorso della Consob: Vivendi non ha controllo di fatto

Tim, bocciato il ricorso della Consob. La Cassazione: "Vivendi non ha il controllo di fatto"

La Corte di Cassazione a sezioni unite dichiara "inammissibile" il ricorso della Consob e conferma che Vivendi non ha "il controllo di fatto" su Tim. È quanto si legge nell'ordinanza della Cassazione che risale all'11 ottobre ed è stata diffusa oggi.

La Consob aveva fatto ricorso contro la decisione del Consiglio di Stato che aveva annullato la deliberazione della Commissione che qualificava il rapporto partecipativo di Vivendi in Telecom Italia in termini di controllo di fatto. A sua volta il Consiglio di Stato aveva annullato la decisione del Tar che dava ragione alla Consob.

La questione nasce dal fatto che Vivendi, società francese quotata alla Borsa di Parigi, è entrata nel capitale sociale di Tim nel giugno del 2015, con la titolarità di una partecipazione iniziale pari al 6,66%, che poi si è progressivamente incrementata fino a raggiungere il 23,925% del capitale sociale di Tim.

La Consob aveva qualificato tale rapporto partecipativo di Vivendi in Telecom in termini di controllo societario di fatto a seguito della constatazione che Vivendi, nella riunione del 13 settembre 2017, era riuscita a nominare la maggioranza dei consiglieri di amministrazione di Telecom.

"Non vi è stata, dunque, alcuna creazione di norme inesistenti- si legge nell'ordinanza della Cassazione - né alcuna ingerenza nella sfera della discrezionalità riservata all’organo amministrativo essendosi il Consiglio di Stato limitato ad individuare, attraverso un articolato percorso argomentativo, le ragioni giuridiche che imponevano di applicare alla fattispecie i principi giuridici in materia di consultazione pubblica e partecipazione procedimentale con ciò non esorbitando dal proprium della funzione giurisdizionale".

E ancora più avanti: "Il ragionamento di cui alla sentenza impugnata parte dal presupposto che un’autorità indipendente quale la Consob è attributaria di ampi poteri, caratterizzati da un grado di discrezionalità (sia essa amministrativa o tecnica) piuttosto elevato e che ciò impone il conferimento dei poteri medesimi a mezzo di disposizioni normative non formulate con un grado di eccessivo dettaglio (perché diversamente ne conseguirebbe una paralisi delle funzioni e una vanificazione dell’effettività e l’efficacia delle stesse)".