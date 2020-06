Tim punta su Ufirst, l'app per "saltare la coda"

Tim punta su Ufirst, l'app che "elimina le code"

Tim scommette su Ufirst, la soluzione digitale che “elimina le code” per accedere ai punti vendita e ai servizi della Pubblica Amministrazione. Grazie a un accordo con il gruppo, infatti, il servizio Ufirst, sviluppato dall’omonima startup, è disponibile per le imprese e le pubbliche amministrazioni attraverso i canali commerciali di Tim e, entro giugno, direttamente online sul portale Tim Digital Store.

Tim ha inoltre annunciato che offrirà il servizio anche ai propri clienti, avviando una fase pilota in 12 dei suoi negozi sociali. La soluzione, nata nell’ambito di una sperimentazione avviata all’interno del programma di Open Innovation di Tim (Tim Wcap), è già stata adottato da brand della grande distribuzione, rivelandosi particolarmente utile nel corso dell’attuale emergenza Covid.

Per prenotare l’accesso agli esercizi pubblici grazie attraverso l'app, gli utenti potranno selezionare la città e la struttura in cui si devono recare, prenotarsi e andare sul posto solo quando è il loro turno. Ufirst informerà l’utente in tempo reale sull’avanzamento della coda e gli invierà una notifica quando il suo turno è prossimo. L’attivazione della soluzione da parte delle strutture interessate richiede pochi minuti per la configurazione che può essere realizzata con il supporto degli operatori Tim e Ufirst.