Titanic e Signore degli Anelli, lutto nel cast dei film: morto l'amato attore

Titanic e Signore degli Anelli, lutto nel cast dei film: morto l'attore Bernard Hill

Chi non ricorda il Titanic, film ispirato alla tragedia dell’omonima imbarcazione? Un kolossal - costato 200 milioni di dollari - by James Cameron uscito nel 1997 (in Italia arrivò a gennaio 1998) con Kate Winslet e Leonardo DiCaprio (Jack e Rose) capace di vincere 11 premi Oscar (14 nomination) tra cui quelli per miglior film e miglior regia.

Senza dimenticare che la canzone portante della colonna sonora, 'My Heart Will Go On' cantata da Céline Dion, entrò nella storia e vinse anch'essa un Oscar (oltre a un Golden Globe e 4 Grammy Award). In queste ore purtroppo è arrivata la notizia della morte di uno degli attori del cast.

È morto a 79 anni Bernard Hill, l’attore che interpretativa il capitano del Titanic Edward John Smith, personaggio realmente esistito rimasto a bordo del Titanic dopo il tragico scontro con l'Iceberg fino al momento dell’affondamento della nave che si pensava inaffondabile e morto nelle acque dell'oceano.

Bernard Hill nel film Titanic (foto Ipa)



Bernard Hill era conosciuto anche per il suo ruolo ne Il Signore degli Anelli: nella trilogia firmata da Peter Jasckson era il re Thèoden (nel capitolo 2, Le due torri e nel capitolo 3, Il ritorno del re). Anzi queste presenza nei due film gli aveva dato un primato: era l'unico attore ad essere apparso in due pellicole vincitrici di ben 11 premi Oscar.

Bernard Hill ne Il Signore degli anelli (foto Ipa)



In precedenza l'attore nato a Manchester aveva recitato nel Il Bounty (1984), accanto a Anthony Hopkins, Mel Gibson e Liam Neeson. Inoltre interpretò Philos nella pellicola Il Re Scorpione ed ebbe un cameo nel film Operazione Valchiria (2008).