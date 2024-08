Top media più social, le Olimpiadi 2024 lanciano Eurosport: la classifica

Top media più social, Eurosport scala la classifica con le Olimpiadi 2024. Il Messaggero si piazza in 15° posizione mentre Paramount+ è primo tra i post più performanti

Primaonline ha condiviso la classicia dei Top 15 Media Italiani di luglio più presenti sui social network realizzata da Sensemakers. Lo scorso mese si registra una crescita d'engagement a livello generale (+5%) ma anche un calo delle video views (-18%). I media sportivi restano in testa come da tradizione ma Eurosport, che a giugno a raddoppiato le sue pubblicazioni in virtù delle Olimpiadi 2024, cresce in particolare su Instagram, che pesa quasi il 60% dell'engagement complessivo.





Tra i contenuti più apprezzati sui canali social di Eurosport, che figurano anche nella classifica dei best performing post del mese, c'è la medaglia d'argento della squadra di ginnastica artistica. Cronache di Spogliatoio e Sky Sport invece registrano una lieve flessione.

Eurosport ottiene ottimi risultati in termini di interazioni ma la migliore prestazione è relativa alle video views, che valgono alla testata il primo posto in classifica a luglio con oltre 200 milioni di views, in particolare su TikTok. Sul social cinese il contenuto più performante è quello con protagonista il giocatore di beach volley Carambula.





Eurosport entra anche nella classifica delle Best Paid Partnership per la collaborazione con Facebook che comprende ben 28 contenuti, tutti legati alle Olimpiadi 2024. I post sono stati realizzati in partnership con la squadra olimpica “Italia Team” e brand come Bridgestone e Herbalife.

La Gazzetta dello Sport perde una posizione ma vede salire le sue interazioni (+22%). In calo invece le video views dopo il boom per gli Europei di calcio. Il Messaggero si piazza in 15° posizione con un +30% di engagament, soprattutto su Instagram, e in 7° per video views (+17%). Tra i contenuti più apprezzati troviamo le immagini del surfista brasiliano Gabriel Medina che sembra volare tra le onde. Ha raccolto invece molte views il video della rapina a un centro commerciale di Roma Est. TikTok traina le visualizzazioni ma Il Messaggero cresce soprattutto su YouTube in termini di contenuti pubblicati.





Nei Top10 best performing post del mese di luglio troviamo al primo posto un reel di Paramount+ sulla serie ‘Evil’, con oltre 1 milione di engagement, seguito da un video su TikTok di Geopop sulla traiettoria del proiettile dell'attentato all’ex Presidente USA, Donald Trump.