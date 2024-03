Top programmi informazione più social: dominio di Report e La7. La classifica

Top programmi informazione più social, Report al comando

Report al primo posto nella classifica dei programmi informazione più social di febbraio elaborata per Primaonline da Sensemakers. La trasmissione d'inchiesta in onda condotta da Sigfrido Ranucci resta leader del segmento con interazioni stabili (a quota 1,1 milioni) e un leggero calo in termini di video views (5,1 milioni, -15%).

Top programmi informazione più social, Gramellini-Vecchioni e il Tg1 sul podio

Al secondo posto la sorpresa del mese che arriva da ‘In altre parole’, firmato e condotto da Massimo Gramellini su LA7: 938 mila interazioni e ben 7,6 milioni di video views. Un forte traino arriva grazie a Roberto Vecchioni che nella puntata del 25 febbraio si è commosso intervenendo sui fatti di Pisa: le sue parole hanno portato 600.000 interazioni sui diversi profili social, oltre il 60% sul totale interazioni del mese. Anche il terzo posto è di una new entry: il Tg1, che guadagna 745 mila visualizzazioni e fa addirittura record di video views di febbraio (20,7 milioni).

Top programmi informazione più social, LA7 domina la classifica

La classifica programmi informazione più social di febbraio elaborata per Primaonline da Sensemakers vede complessivamente il dominio di La7 con ‘Propaganda Live’, TgLa7, ‘DiMartedì’ tra il quarto e il sesto posto. Il Tg3 settimo è un mezzo a un'altra serie di trasmissioni della tv di Urbano Cairo: ‘Otto e mezzo’ di Lilli Gruber, poi ‘L’Aria che tira’ by David Parenzo e ‘La Torre di Babele’ con Corrado Augias che chiude la top-10. Sempre per quanto concerne La7, nella top-15 da segnalare anche il dodicesimo posto di Piazzapulita condotta da Corrado Formigli. Mediaset più indietro, mette nella classifica due talk in onda su Rete 4, Fuori dal coro’ undicesimo e ‘Quarta Repubblica’ al quattordicesimo (tra il Tg2 e il TR Trentino Alto Adige).