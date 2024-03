Total Digital Audience: crescono news online, sport e... I trend di gennaio

Total Digital Audience: crescono news online, palinsesti sport e broadcasters

Nel mese di gennaio 2024 sono stati 44,2 milioni gli individui di 2+ anni collegati dai device rilevati (Mobile – Smartphone e/o Tablet – e Computer), online complessivamente per 74 ore e 16 minuti.

Continua il trend stabile nella fruizione complessiva di contenuti e servizi online, con variazioni tipiche del primo mese dell’anno: +1,2% gli utenti delle news online, +1% per le email (+1%), +4,4% per le informazioni di approfondimento e conoscenza, +5,7% per la categoria “Government” e, più in generale, per i palinsesti sportivi e dei broadcasters.

La total digital audience nel mese di Gennaio 2024

L’audience online nel mese di Gennaio 2024 ha raggiunto 44,2 milioni di utenti, pari al 75,8% della popolazione dai due anni in su, collegati complessivamente per 74 ore e 16 minuti.

Nel giorno medio sono stati quasi 37 milioni gli individui che si sono collegati almeno una volta dai device rilevati (Mobile – Smartphone e/o Tablet – e Computer), navigando in media per 2 ore e 52 minuti per persona.

La fruizione da Mobile ha raggiunto l’81,3% della popolazione di 18-74 anni, pari a 34,7 milioni di individui, online in media per 2 ore e 40 minuti. Cresce dell’8,8%, rispetto al mese di dicembre, la fruizione da Computer da parte della popolazione di 2+ anni per effetto della ripresa delle scuole e delle attività lavorative e di routine, dopo le varie pause festive che caratterizzano l’ultimo mese dell’anno.

Dai dati di dettaglio sul profilo demografico degli individui online, risulta che in questo mese di rilevazione hanno navigato nel giorno medio dai device rilevati il 65,6% degli uomini dai 2 anni in su e il 61,3% delle donne, con un elevato livello di coinvolgimento (almeno l’83%) per le fasce d’età dai 18 ai 64 anni.

Per quanto riguarda la provenienza geografica, nel giorno medio di gennaio troviamo online il 67,1% della popolazione 2+ anni dell’area Nord-Ovest (10,5 milioni), il 64,9% dell’area Nord-Est (7,4 milioni) il 63,6% dell’area Centro (7,4 milioni) e il 59,5% dell’area Sud e Isole (11,7 milioni).

La fruizione da Mobile tra la popolazione di 18-74 anni rappresenta, come visto già in precedenza, la principale modalità di accesso a internet e, a gennaio, copre l’88,3% del tempo complessivo dedicato all’online, con una distribuzione del tempo speso per persona molto rilevante tra tutte le fasce d’età. Resta consolidato il maggiore coinvolgimento delle donne (2 ore e 52 minuti) e tra i più giovani (3 ore rilevate tra i 18 e i 34 anni), con intervalli che sfiorano - nel caso dei 55-74enni - o superano le 2 ore e mezza - nel caso dei 35-54enni.

Dall’osservazione dei dati di fruizione delle categorie di siti e mobile app a gennaio emerge un trend complessivo stabile rispetto al mese precedente, caratterizzato da alcune differenze di consumo tipiche del periodo.

Nel mese di gennaio, successivo a un mese, dicembre, con un calendario ricco di pause festive, si notano variazioni positive per le aggregazioni di siti e mobile app correlate alla sfera lavorativa e dell’informazione o ai palinsesti sportivi e di intrattenimento. È il caso, ad esempio delle news online (categoria Current Events & Global News, con +1,2% degli utenti mensili), delle piattaforme dedicate alla gestione delle email (+1%), alla ricerca di informazioni di approfondimento e conoscenza (Research Tools con +4,4%) e – non rappresentati nella tabella – dei siti e mobile app governativi (+5,7%), dell’offerta di contenuti e informazioni sportive (+4,8%), dedicati alla salute e alla nutrizione (+1,1%), dei broadcasters (+1,6%), delle informazioni finanziarie (+3,9%) o correlate a interessi specifici (categoria “Special Interest News”, +4,0%).

Il trend stagionale rappresenta anche la flessione per le categorie tipicamente correlate al tempo libero e che a dicembre hanno visto aumentare l’interesse e il tempo dedicato a questo ambito, in particolare nel caso dell’offerta dedicata all’ecommerce (“Mass Merchandiser” con -2% degli utenti rispetto a dicembre), al cibo e ricette (-3,7%), al mondo della cultura e dello spettacolo (“Multi-category Entertainment” -1,0%) e della musica (-2,4%).

Legenda

Audiweb Database: è il prodotto principale del sistema di rilevazione Audiweb, la base dati da cui vengono organizzate tutte le informazioni sulle navigazioni rilevate dai differenti device (Computer, Smartphone e Tablet), per i publisher iscritti al servizio e per l’intera offerta disponibile online, fornendo dati di navigazione e profili socio demografici degli utenti che hanno navigato, con la più ampia stratificazione e ricchezza di informazioni.

Disponibile a cadenza mensile per tutti gli iscritti al servizio, consente di costruire, valutare ed ottimizzare piani media in base alle tradizionali metriche di reach&frequency e GRP.

Definizione di utenti unici

Il numero di singole persone, deduplicate, che si sono collegate, in un determinato arco temporale, ad un sito e/o elementi di esso effettuando una o più visite.

Differiscono dai browser unici in quanto rappresentano persone fisiche.

Intervallo “giorno medio”

Il giorno medio indica, per il mese di riferimento, il numero medio di utenti unici giornalieri, che nel giorno hanno effettuato almeno un accesso a internet / entità o elemento di riferimento.

Come si calcola il giorno medio?

La somma degli utenti unici di ciascun giorno del mese osservato / numero dei giorni del mese = il numero medio di utenti unici giornalieri del mese di osservazione.

Intervallo “mese”

Il dato mensile per il mese di riferimento, il numero di utenti unici (persone fisiche) che in questo intervallo hanno effettuato almeno un accesso a internet / entità o elemento di riferimento.

Differenza tra dato “mese” e dato “giorno medio”

L’osservazione del dato mensile rende un’idea della copertura del mezzo nel periodo di rilevazione, mentre l’osservazione del dato nel giorno medio fornisce, tra le varie informazioni, indicazioni sulla frequenza di utilizzo del mezzo da parte degli utenti unici.