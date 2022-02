Totti, Selvaggia Lucarelli in tackle sulla felpa col codice fiscale

Totti, Selvaggia Lucarelli sulla video-smentita: "Convincente come il video montato". E scoppia la polemica sulla felpa con il codice fiscale

Francesco Totti, con un video sui social, smentisce ufficialmente le news sulla crisi con Ilary e la sua relazione con Noemi Bocchi. Non tutti, però, si dicono convinti delle dichiarazioni e delle modalità con cui sono state presentate. Tra gli altri, è arrivato su Twitter il commento della regina dei social Selvaggia Lucarelli.

"La smentita è convincente quanto le 4 clip diverse poi tagliate e montate per esprimere un concetto di 16 parole", scrive la Lucarelli. Infatti, il video in questione, più che allontanare i dubbi, ne alimenta di ulteriori. Pur essendo breve, circa 30 secondi, è stranamente composto da più clip. Come se fosse stato tagliato e poi assemblato.

La smentita è convincente quanto le 4 clip diverse poi tagliate e montate per esprimere un concetto di 16 parole. #totti pic.twitter.com/VaBKXxk7z6 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 22, 2022

Ma non è tutto. Nel video in questione, molti, tra cui la Lucarelli, si sono soffermati, più che sulle parole, sulla felpa del Pupone. Strano design infatti, che vede l’intero codice fiscale del leggendario capitano giallorosso stampato sul fronte del capo streetwear. “Di tutta questa vicenda resterà solo l’immagine di Totti che invoca il diritto alla privacy con indosso la felpa col suo codice fiscale stampato sopra”, affonda Selvaggia Lucarelli.

“Una studiata mossa di marketing per promuovere il marchio”, insinuano invece infine diversi utenti di Twitter, ma a chiarire le idee su questo fronte ci pensa Il Messaggero. La felpa corrisponde al brand romano “In case you didn't know who I am”, letteralmente “Nel caso non sapessi chi sono”. Simpatico modo di presentarsi, insomma. Sta di fatto che Francesco Totti non ha messo quella particolare felpa per la prima volta con il video-smentita, anzi. L’ex capitano giallorosso, secondo indiscrezioni, sarebbe un fan del brand capitolino almeno dal 2018.

Di tutta questa vicenda resterà solo l’immagine di Totti che invoca il diritto alla privacy con indosso la felpa col suo codice fiscale stampato sopra. pic.twitter.com/xzOHrnVEyp — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 23, 2022

