Mazzoli e Marco Galli? CR7-Messi della radio: 105 domina la classifica degli ascolti

Marco Mazzoli e Marco Galli leader negli ascolti della radio italiana con "Lo zoo di 105" e "Tutto esaurito"

Lo Zoo di 105 e Tutto Esaurito sempre più numero uno nel mondo della radio. I due storici programmi di 105 sono al primo e secondo posto degli ascolti secondo l’analisi dei volumi TER relativi al secondo semestre 2021. Marco Mazzoli e Marco Galli come Ronaldo e Messi nel mondo radiofonico italiano. Vediamo i numeri che lanciano i due format cult di RadioMediaset al primo e secondo posto.

Con oltre 1.200.000 radioascoltatori nel quarto d’ora medio domina la classifica “Lo Zoo di 105” di Marco Mazzoli (in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00). In scia ecco, con più di un milione “Tutto Esaurito” di Marco Galli (in onda dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 10.00). Sul terzo gradino del podio, “Deejay chiama Italia” di Radio Deejay con Linus e Nicola Savino.

Radio: "Lo Zoo di 105" programma più ascoltato d'Italia. Due programmi di Radio 105 sui due gradini più alti del podio





RadioMediaset, primo Gruppo radio nazionale nel quarto d'ora medio

"RadioMediaset è leader non solo nella classifica dei programmi. Il polo radiofonico di Mediaset (Radio 105, R101, Virgin Radio, Radio Monte Carlo e Radio Subasio) si conferma infatti primo Gruppo radio nazionale con il 19.4% di ascoltatori nel Quarto d’ora medio dalle ore 6 alle ore 24 e il 36.5% di ascoltatori nel Giorno medio ieri", spiega una nota del gruppo. "Il quarto d’ora medio (AQH) è l’indicatore di riferimento per il mercato pubblicitario poiché attesta la fedeltà dell’ascolto e premia la qualità dei contenuti".

