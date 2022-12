"Troppo casino, non dormiamo più". I romani contro Viva Rai 2 di Fiorello

"Troppo casino alle 6 del mattino, non riusciamo più a dormire". I cittadini di Roma contro Viva Rai 2 di Fiorello

Bufera su "Viva Rai 2". Nonostante il grande successo in termini di share, c'è proprio a chi il nuovo programma di Fiorello non piace. A quanto pare, alcuni residenti della zona di Roma da dove va in onda la trasmissione (che vieni registrata dentro una grande box di plexiglass) non apprezzano il divertimento. O meglio, a quell’ora vorrebbero dormire.

Sui social, negli ultimi giorni, si sta facendo sempre più accesa la polemica sul “baccano” generato dalla troupe per le riprese del nuovo programma di Rai 2. "Fa troppo casino alle 6.30 di mattina", ha scritto un utente riferendosi ai preparativi del programma che cominciano molto presto.

E addirittura, è comparso un cartello con scritto "Fiorello vai a fare casino da un’altra parte", partito da Roma Nord. Qualcuno, invece, scrive: "Dalle 6.30 della mattina non si dorme più in via Asiago e via Montello (siamo nel quartiere Vittoria, non lontano da Prati), per il caos creato dalla trasmissione di Fiorello. Gli abitanti sono inferociti ed hanno ragione. Non si capisce infatti perché la Rai, che ha tanti centri di produzione televisivi, si permetta di chiudere una via e togliere il sonno a chi ci abita", si legge nel feroce post dell'utente.