Tv, ecco il guadagno del pubblico negli studi Rai e Mediaset

Pubblico in tv, ecco quanto prendono i figuranti

Mediaset e Rai sono disposte a pagare le persone per assistere alle registrazioni o alle dirette dei loro show, ben consapevoli di quanto possano fare la differenza. Ora, grazie alla rivista Spy, ripresa da Movietele.it si può conoscere a quanto ammonta il gettone di presenza per i cosiddetti figuranti, e non si tratta di una cifra da poco, se si partecipa più volte al mese.

Di solito ci possono essere due tipi di figure, i figuranti muti, ovvero quelli che si limitano ad assistere alla puntata, applaudendo o intervenendo senza però proferire verbo, e le comparse parlanti, come nel caso dei protagonisti di Forum, i quali qualche ora o giorno prima ricevono dalla produzione una sorta di canovaccio sul caso protagonista della trasmissione.

Nel primo caso, un figurante può guadagnare tra i 30 e i 50 euro a puntata, mentre nel secondo caso, il compenso può essere anche di 300 euro. Alcuni anni fa, un anonimo dirigente Rai ha svelato i guadagni di queste figure, spiegando che in un mese riuscivano ad arrivare, prendendo parte a più puntate, anche a 500/600 euro. I Soliti Ignoti e Avanti un altro, ad esempio, pagherebbero 90 euro per la registrazione di tre puntate, mentre per Storie Italiane e I Fatti Vostri, il guadagno sarebbe di circa 30 euro a puntata.

UnoMattina in Famiglia offrirebbe a ciascun figurante 70 euro, mentre L’Isola dei Famosi garantirebbe un guadagno di circa 40/50 euro. Al contrario delle comparse parlanti, invece, chi desidera partecipare come pubblico a Forum lo deve fare su base volontaria. Non sono certo cifre altissime quelle che si possono ottenere ma che, se sommate tra loro, magari prendendo parte a più show, permettono di portare a casa un buon secondo stipendio. Ma come iniziare questa “professione” e quali requisiti bisogna avere?