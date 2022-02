TV Sorrisi e Canzoni, il settimanale compie 70 anni: sarà ospite a Sanremo

TV Sorrisi e Canzoni, il settimanale di Berlusconi diretto da Aldo Vitali compie 70 anni

TV Sorrisi e Canzoni compie 70 anni. Il 2022 è un anno speciale per il brand del Gruppo Mondadori specializzato nel mondo della musica, del cinema e della televisione. Il settimanale, diretto dal 2012 da Aldo Vitali, spegne infatti 70 candeline e si prepara a celebrare questo anniversario con il lancio di un ricco calendario di iniziative e appuntamenti che, durante tutto l’arco dell’anno, permetterà ai suoi 5,7 milioni di lettori e utenti e 950.000 fan di entrare in contatto con i personaggi più amati del mondo dello spettacolo.

Il brand sarà protagonista di grandi eventi, dal Festival di Sanremo all’Eurovision Song Contest 2022, fino ad approdare alla 79° edizione della Mostra del Cinema di Venezia, in un susseguirsi di incontri, interviste, contributi inediti e iniziative dedicate al proprio pubblico sul magazine, sul sito e sui social che culmineranno in una grande festa di fine anno.

"Non ho mai visto un settantenne così giovane! Sorrisi festeggia un traguardo importante, ma non si ferma a guardare e a celebrare. Ha già lo sguardo rivolto al futuro e, come dimostrano i contenuti di tutti i nostri canali, non c’è brand più attento alla contemporaneità. Sorrisi ha una tradizione: arrivare prima degli altri. È stato il primo giornale di spettacolo, il primo a pubblicare i programmi televisivi e i testi delle canzoni, a dare importanza alle tv locali e, recentemente, a dedicare uno spazio importante al mondo dello streaming. Ci aspetta un anno speciale, in cui verranno coinvolti come non mai tantissimi nostri lettori e nostri fan, dando loro la possibilità di fare esperienze uniche ed emozionanti", ha dichiarato Aldo Vitali, direttore di TV Sorrisi e Canzoni.

TV Sorrisi e Canzoni, al Festival di Sanremo per raccontare le cinque giornate

Come scrive Engage.it, si parte con il Festival di Sanremo. Sorrisi trasporterà la propria community nel vivo della 72° edizione della kermesse canora più attesa dell’anno, con una programmazione social non stop sui suoi canali Instagram e Facebook. Il racconto in tempo reale delle cinque giornate sanremesi è in compagnia di Aldo Vitali. Ogni mattina, il direttore darà il buongiorno al pubblico di Sorrisi con una colazione speciale, di cui sarà protagonista un ospite esclusivo tra gli artisti in gara: da Gianni Morandi ad Ana Mena, da Iva Zanicchi a Elisa, per concludere la settimana con Highsnob e Hu.

Spazio anche al make-up e alla bellezza nella striscia quotidiana “Commenta il look”, con i consigli di Rajan Tolomei: il Make-Up Artist di Max Factor Italia, partner esclusivo di Sorrisi, commenterà, infatti, con la redazione tutti gli outfit della serata, realizzando ogni giorno una video-pillola di make-up per replicare a casa i beauty look di tendenza sfoggiati sul palcoscenico dell’Ariston.

Non mancherà, inoltre, l’appuntamento con il format “Diari degli artisti”, che, dopo il successo dello scorso anno, torna con il contributo dei protagonisti della nuova edizione del Festival, pronti a raccontare alla community di Instagram come si svolgerà la propria giornata nella suggestiva cornice della città dei fiori: dal suono della sveglia fino al momento della tanto attesa esibizione, tra emozioni, riti scaramantici, retroscena e curiosità.