Twitter, addio uffici: per tagliare i costi si punta sullo smart working

Twitter spinge sullo smart working per ridurre i costi: ma non verrà "toccato" il personale

Twitter riduce la sua presenza fisica a livello mondiale, tagliando gli uffici in diversi mercati, inclusi San Francisco, Sydney e New York. La società che cinguetta intende ridurre in modo significativo la sua presenza in termini di uffici per ridurre i costi e puntare di più sullo smart working, riporta l'agenzia Bloomberg citando un'e-mail ai dipendenti. Twitter precisa, comunque, di non voler tagliare posti di lavoro.

Twitter, il 13 settembre gli azionisti votano sull'offerta di Musk

Twitter ha fissato al 13 settembre la data del voto dei suoi azionisti sulla proposta di acquisizione di Elon Musk. L'annuncio segue il passo indietro del patron di Tesla, che ha dichiarato di non voler procedere più all'operazione, e l'atteso scontro in tribunale fra Twitter e Musk atteso in ottobre. I legali dell'uomo più ricco del mondo hanno chiesto l'avvio del procedimento il 17 ottobre e non il 10 ottobre come proposto da Twitter.