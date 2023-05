Twitter, Elon Musk lascia: "Tra sei settimane il nuovo capo sarà una donna"

Twitter, Elon Musk mantiene la promessa: lascia la guida del social

Elon Musk è stato di parole, dopo il sondaggio fatto in rete ora passa ai fatti. Lascerà la guida di Twitter tra sei settimane. A dicembre il capo di Tesla e SpaceX aveva condotto un sondaggio chiedendo agli utenti di Twitter se dovesse o meno lasciare la guida della piattaforma. Circa 17 milioni di persone hanno votato, con il 57% a favore del suo passo indietro. Dopo aver tergiversato - insinuando che il risultato fosse frutto di un esercito di account automatizzati - Elon Musk ha infine twittato che intendeva dimettersi non appena avesse "trovato qualcuno abbastanza pazzo" da succedergli. L'annuncio di ieri sera ha suscitato commenti entusiastici da parte dei suoi numerosi fan e ha fatto salire le azioni di Tesla di oltre il 2% a Wall Street, dato che il tempo trascorso dal pluridecorato dirigente su Twitter ha preoccupato il mercato. Entro sei settimane una donna - di cui non è stata fornita l'identità - dirigerà Twitter dal punto di vista operativo come amministratore delegato o direttore esecutivo.

Ad annunciarlo, con un tweet, è Elon Musk che tuttavia riserverà a se stesso gran parte delle responsabilità della rete - che chiama X/Twitter - e precisamente "la presidenza esecutiva, la guida del settore tecnologico, la supervisione dei prodotti, la gestione del software e dei sistemi". Linda Yaccarino, responsabile della pubblicità di NBCUniversal, è in trattative per diventare il nuovo amministratore delegato di Twitter. Lo scrive il Wall Street Journal, dopo l'annuncio di Elon Musk, proprietario del social network, di volere una donna per guidare l'azienda, senza però fare il nome. A lei si deve il lancio del servizio di streaming Peacock.