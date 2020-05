Twitter Fleet, arrivano le stories (con qualche differenza rispetto a IG)

Twitter Fleet, anche in Italia arrivano le stories

Le stories sbarcano su Twitter (dopo Instagram e Facebook): si chiameranno Fleet, non si potranno repostare e la loro durata sarà di 24 ore.

Il nome Fleet da Twitter alle storie significa "fleeting moments" - momenti fugaci – e saranno simili alle stories di IG. Sono stati rilasciati in Italia con l’ultimo aggiornamento dell’app e già disponibili per gli utenti: durano lo spazio di un giorno. I caratteri a disposizione sono sempre 280 e l’utente potrà aggiungere, come accade per i tweet normali, anche foto, video, gif ed emoticon.

Le differenze con Instagram? Le storie di Twitter non si possono retwitttare, né si può mette cuoricini o altre emoticon. E le eventuali risposte si possono dare solo in privato. Si possono vedere solo i Fleet delle persone che si seguono, a meno che il profilo non sia pubblico.

“Gli italiani sono propensi a interagire e seguire su Twitter i propri connazionali, creando sulla piattaforma una grande comunità e dando frutto a volte a conversazioni estremamente interessanti e coinvolgenti. Siamo perciò curiosi di scoprire come useranno i Fleet, perché nelle nostre ricerche preliminari abbiamo rilevato che le persone si sentono più invogliate a condividere i propri pensieri con questa funzione, proprio perché consente di farlo in maniera temporanea”, ha spiegato, come riporta Wired Italia, Mo Aladham, product manager di Twitter.