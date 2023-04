Twitter non esiste più, ora si chiama X Corp. Il primo passo del piano di Musk per "l'app del futuro"

Twitter diventa X Corp. In che cosa consiste il piano di Musk e che cosa succede ora

Twitter formalmente non esiste più. Il genio sudafricano patron del social network, Elon Musk, ha cambiato il nome della società in “X Corp”. Ma quello che potrebbe sembrare solo l’ennesimo gesto eccentrico e inaspettato del “centimiliardario” in realtà ha posto le basi per il futuro dell’intera piattaforma.

A notare il tutto è stata la giornalista Laura Loomer, in causa contro Twitter. Con uno screenshot, la Loomer ha confermato che Twitter si è dunque fusa in X Corp, una società privata controllata da X Holdings Company. Entrambe sono di proprietà di Elon Musk. Infatti, in una dichiarazione in tribunale depositata lo scorso 4 aprile, Twitter ha silenziosamente confermato che “Twitter Inc non esiste più ed è stata fusa in X Corp”.

Twitter cambia nome in X Corp. Ecco che cosa succederà al social

In passato, il miliardario ha suggerito che l’acquisto di Twitter sarebbe stato un fattore “accelerante” per la creazione di X, una sorta di “app per tutto”. L’idea dell’imprenditore sembrerebbe quella di trasformare Twitter in un’app simile alla cinese WeChat, inclusiva di servizi di pagamento, trasporti, consegna di cibo e molto altro.

Il cambio del nome della società del social network dell’uccellino azzurro rappresenta dunque il primo passo e, probabilmente, non manca molto prima che lo stesso Musk annunci importanti novità proprio su questo ambizioso progetto.