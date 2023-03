"Basta solo vederlo per fermarsi", un anno di taser in Italia. I dati

Tutti i numeri a un anno di distanza dalla dotazione alle forze dell'ordine del TASER

In più dell’80% dei casi a fermare il soggetto è la sola vista del TASER. A un anno dalla sua adozione anche in Italia, è stata sufficiente l'estrazione del TASER da parte delle forze dell’ordine per intervenire efficacemente e neutralizzare il soggetto, senza necessità di utilizzare il dispositivo.

In occasione dell’Axon Tech Summit, convention dove Istituzioni, forze dell’ordine ed esperti hanno fatto il punto su sicurezza e ordine pubblico e le tecnologie più all’avanguardia nel settore. All’evento sono intervenuti tra gli altri Valentino Valentini, Viceministro delle Imprese e del Made in Italy; Ettore Rosato di Italia Viva, rappresentanti del Ministero della Giustizia e delle forze dell'ordine, Luca Mascelloni, Country Manager di Axon Italia e Loris Angeloni, Managing Director di Axon Italia.

Un anno di Taser in Italia, tutti i numeri e quali reparti delle forze dell'ordine sono stati dotati

Ad oggi sono ben 5000 i TASER in dotazione presso le squadre di Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza in tutta Italia; mentre circa 200 i Comuni nei quali le forze di Polizia locale utilizzano quotidianamente uno o più dispositivi tra TASER, bodycam, droni e anti-droni. Axon, la multinazionale USA leader nelle soluzioni tecnologiche per le forze dell’ordine e fornitore ufficiale delle nostre forze dell’ordine, ha annunciato di voler investire nel nostro Paese. Nei prossimi mesi verrà presentato il piano industriale con la strategia di sviluppo e investimenti in Italia.

Luca Mascelloni, Country Manager di Axon Italia. ha detto: "Abbiamo la volontà di investire in Italia per renderla un punto di riferimento per l’Europa nello sviluppo del software. Per Axon significa investire in talenti, in nuovi posti di lavoro, in crescita e innovazione. Lavoriamo alla sicurezza dei cittadini e delle forze dell’ordine: puntiamo a ridurre del 50% le morti tra gli agenti e i civili a seguito di scontri con armi da fuoco entro il 2033".

Guarda il video di un anno di TASER in Italia