E' rottura sui pagamenti tra la Universal Music e TikTok. In una 'lettera aperta alla comunità di artisti e cantautori' la Universal accusa la piattaforma social "di costruire un business basato sulla musica, senza pagare un giusto valore per la musica" ed è pronta a ritirare i suoi milioni di brani a scadenza di contratto, ovvero oggi. In buona sostanza, senza un'intesa, TikTok non avrebbe più accesso alle canzoni di artisti tra cui Taylor Swift, The Weeknd e Drake.

Il nocciolo della questione sembrerebbe essere il pagamento dei diritti e la proposta di TikTok "di pagare i nostri artisti e cantautori a una tariffa che è una frazione della tariffa pagata dalle principali piattaforme social" scrive la Universal sottolineando che la piattaforma social "rappresenta solo circa l’1% delle nostre entrate totali". Oltre a spingere per un adeguato compenso, la Universal intende anche "proteggere gli artisti dagli effetti dannosi dell'intelligenza artificiale e della sicurezza online per gli utenti di TikTok".

La risposta di TikTok non si è lasciata attendere: «È triste e deludente che Universal Music Group abbia anteposto la propria avidità agli interessi dei propri artisti e cantautori. Nonostante la falsa narrativa e la retorica della Universal, il fatto è che hanno scelto di abbandonare il potente supporto di una piattaforma con oltre un miliardo di utenti che funge da veicolo promozionale e di scoperta gratuito per il loro talento». L'azienda aveva raggiunto un accordo con la piattaforma di social media TikTok nel febbraio 2021, che consentiva agli utenti dell'applicazione di incorporare nei loro video clip del catalogo musicale di UMG.

Universal rompe con TikTok. Musica a rischio da Elodie ai big di Sanremo

Si diceva di Taylor Swift, The Weeknd e Drake. Universal detiene i diritti di artisti mondiali come i Beatles, Bob Dylan, Elton John, Sting, Kendrick Lamar, SZA, Ariana Grande, Justin Bieber, Adele, U2, Coldplay, Post Malone. Sul fronte italiano ci sono anche tante star di Sanremo, da Annalisa ai The Colors, Angelina Mango e Mahmood, Ghali e Rose Villain. Dargen D'Amico, Francesco Renga e Nek per fare qualche nome dei cantanti che saranno protagonisti nei prossimi giorni sul palco del teatro Ariston. Senza dimenticare anhe Elodie, le cui canzoni - come ad esempio Bagno a mezzanotte - sono protagoniste nelle colonne sonore di tantissimi video su TikTok.