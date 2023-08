Urso presenta la nuova Rai: "Più spazio al giornalismo d'inchiesta"

Il ministro Urso presenta la nuova Rai

La Rai non taglierà il giornalismo d’inchiesta. A dichiararlo è Adolfo Urso, ministro delle Imprese e Made in Italy, intervenuto in audizione in Commissione di vigilanza Rai, sul Contratto di servizio.

Con il Contratto "ho voluto porre particolare attenzione alla semplificazione. Inoltre nell'offerta del Contratto di servizio si fa riferimento al giornalismo di inchiesta nel capitolo dedicato all'informazione come genere specifico per dare particolare rilievo a tutte le modalità che riguardano la valorizzazione della qualità dell'informazione", ha detto Urso.

"Nell'allegato 1 al Contratto di servizio si parla di inchieste”, spiega Urso come riporta Italiaoggi. “Inoltre, proprio sulla base del Contratto di Servizio”, continua, “la Rai nei palinsesti presentati in Cda ha incrementato i programmi di giornalismo di inchiesta per numero e qualità di ore a partire da Report che spostata alla domenica ha una durata e una serialità maggiore rispetto alla scorsa edizione".