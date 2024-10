Usa 2024, Mediaset cala gli assi: Da Porro a Bianca Berlinguer per la sfida Trump-Kamala Harris

Usa 2024 su Mediaset: Da Porro a Bianca Berlinguer e Cesara Buonamici per la sfida Trump-Kamala Harris

Kamala Harris e Donald Trump: una poltrona per due. La sfida per la Casa Bianca nelle elezioni di Usa 2024 (tra martedì 5 e mercoledì 6 novembre) verrà seguita dai media di tutto il mondo, attimo per attimo. E Mediaset ha preparato una programmazione speciale. Vediamo i dettagli.

Martedì 5 novembre, su Rete4, Bianca Berlinguer farà la diretta con “È sempre Cartabianca” che, per l’occasione, si allungherà fino alle ore 6.00 del giorno seguente quando sarà ormai chiaro chi vincerà il braccio di ferro elettorale tra Donald Trump e Kamala Harris. Nel corso della notte, costanti collegamenti con gli inviati negli USA e grafiche con i dati aggiornati forniti da Associated Press.

Poi ecco gli approfondimenti e i talk show Mediaset in programma mercoledì 6 novembre. Lo Speciale Tg5 “Usa 2024 – La scelta americana”, condotto da Cesara Buonamici, dalle ore 6.00 alle ore 8.00, su Canale 5 sino fino alla prima serata su Retequattro, con “Speciale Quarta Repubblica – Il Presidente”, con Nicola Porro.

Nel corso della giornata di mercoledì 6 novembre saranno costanti gli aggiornamenti nelle edizioni dei tg e nei programmi di approfondimento Mediaset.