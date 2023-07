Usa, stop ai colloqui di lavoro tra candidato e capo del personale

Usa, un algoritmo guiderà le nuove assunzioni

Colloqui di lavoro con il capo del personale e presentazioni ripetute alle agenzie interinali o di collocamento per trovare un impiego sembrano avere, almeno in America e a New York in particolare, i giorni contati. E questo perchè la città della Grande Mela è sempre all’avanguardia nel Paese e nel mondo intero per le novità. In tema di lavoro, dopo il salario minimo approvato per i fattorini e la discriminazione sul posto di lavoro per motivi urgenti, adesso il nuovo trend è l’assunzione “regolata” attraverso l’Intelligenza Artificiale.

Automated Employment Decision Tool (AEDT) è un programma per computer che aiuta in maniera sostanziale (apprendimento automatico, analisi dei dati, modelli statistici) a trovare la persona giusta per ogni posizione lavorativa. Un Batche, in pratica, puo’ decidere il percorso lavorativo e la vita di qualsiasi persona. Visti alcuni precedenti, non proprio soddisfacenti, la legge ha imposto restrizioni sull’uso di questi software. E questo per evitare, non certo le “preistoriche” raccomandazioni, ma una scelta condizionata da pregiudizi razziali o di genere.