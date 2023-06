Vaffanvip di Igor Righetti vince il premio "Roma videoclip"

Il premio Roma videoclip a "Vaffanvip", l'ironico progetto di comunicazione in chiave musicale di Igor Righetti dedicato ai "morti di fama". Con Patrizia de Blanck. Il riconoscimento, giunto alla ventesima edizione, è stato consegnato negli studi di Cinecittà. Il videoclip del brano, sottotitolato in inglese, ha superato le 200 mila visualizzazioni su YouTube nelle prime due settimane dalla pubblicazione

La XX edizione di "Roma videoclip – Il cinema incontra la musica" che si è svolta ieri negli studi di Cinecittà ha premiato l'ironico videoclip del progetto di comunicazione in chiave musicale "Vaffanvip", su tutte le piattaforme di musica in streaming, nato da un'idea del giornalista e conduttore radiotelevisivo Rai Igor Righetti ispirato dalle migliaia di "morti di fama" senza alcun talento artistico che affollano il circo mediatico e ogni tipo di piattaforma alla ricerca dell'agognata visibilità, del quarto d'ora di notorietà che in molti casi si riduce a una manciata di secondi.

La regia e la fotografia del videoclip della canzone, che nelle prime due settimane dalla sua pubblicazione su YouTube ha superato le 200 mila visualizzazioni, sono di Max Filippini. Il brano è scritto e interpretato da Igor Righetti con la contessa Patrizia de Blanck, l'influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, il cantautore Samuele Socci e il musicista e cantautore Phil Bianchi che ne ha curato anche l'arrangiamento in chiave dance-pop con contaminazioni etniche. Il brano è stato presentato in anteprima su Rai1 nel programma "Oggi è un altro giorno" di Serena Bortone e rilanciato da "Striscia la Notizia".