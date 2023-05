L'insulto sullo scontrino diventa virale: "Niente carne per la rompiballe"

A Valencia un cameriere a scritto sullo scontrino di una cliente vegetariana "niente carne per la rompipalle"

Andare fuori a cena non è sempre un'esperienza piacevole. Spesso a rovinare una serata non è tanto il cibo in tavola quanto il comportamento del personale del ristorante. E' esattamente ciò che è successo a Valencia, dove un cameriere ha riporto sullo scontrino "niente carne per il rompipalle" sotto un piatto di spaghetti. A riportare la notizia è stato l'account @soycamerero su Twitter con tanto di foto dei diversi piatti consumati.

Lo scontrino con annesso insulto nasce dalla richiesta di una cliente vegetariana di togliere la carne dagli spaghetti, che pare non avesse nemmeno scelto come primo. "Inizialmente abbiamo ordinato degli spaghetti ai funghi con formaggio e senza carne ma il piatto era fuori menù. Nessuno ci ha detto niente e, senza consultarci, ci hanno portato questi spaghetti al pomodoro che intendevano farci pagare a prezzo pieno ma sinceramente…Quelli che faccio a casa hanno un aspetto migliore”.