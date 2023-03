MediaTech

Mercoledì, 15 marzo 2023 Valentina Ferragni cotta di un 22enne, lunghi baci e balli sensuali in discoteca. Ecco chi è la nuova fiamma. VIDEO L'influencer, sparita dai social per qualche giorno, torna sotto i riflettori per delle foto e dei video che la vedono immortalata con un nuovo giovane amore... di Sandro Mantovani