Varriale verso la direzione di Rai Sport, scavalcati Lollobrigida e Orfeo. Chi sale e chi scende

Rai Sport, Enrico Varriale in pole per la direzione

Varriale in pole position. Voci molto insistenti vedrebbero in Enrico Varriale il perfetto sostituto di Alessandra De Stefano dopo le dimissioni da direttrice di Rai Sport. Per ora sono solo indiscrezioni, ma se si concretizzassero la parabola sarebbe clamorosa. Il giornalista sportivo napoletano passerebbe infatti, in poco tempo, dalle aule dei tribunali - è accusato di stalking dall'ex compagna - alla guida dell'area sportiva della televisione pubblica, dopo essere stato allontanato.

Inoltre, Varriale avrebbe anche la spinta dai vertici politici. Il giornalista godrebbe di buone conoscenze presso il Movimento 5 Stelle, con il quale la premier Meloni avrebbe avuto contatti ad alto livello proprio per la rivoluzione che ha in mente per la tv di Stato.

Ma non solo. Varriale ha già ricoperto un ruolo vicino alla guida dello sport di viale Mazzini, essendone stato il vicedirettore dal 2019 fino alla sospensione. Tra gli altri nomi in corsa per la poltrona di direttore di Rai Sport emergono anche l’ex direttore Auro Bulbarelli, vicino alla Lega, Marco Lollobrigida e Sabrina Gandolfi, in quota Fratelli d’Italia, e l’attuale direttore del Tg3 Mario Orfeo (di area Pd).