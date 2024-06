Vasco Rossi in concerto a San Siro le canta a Matteo Salvini. "Basta poco"

Vasco Rossi in concerto a San Siro le canta a... Matteo Salvini

Il rocker di Zocca dal palco di San Siro si è rivolto al leader della Lega Matteo Salvini citandolo in alcuni passi della canzone Basta Poco.

Per Vasco Rossi intanto si chiude il ciclo di sette concerti a Milano con sette sold out. Ora tocca a Bari con altre 4 date che si annunciano come un nuovo trionfo.

Poi, in autunno dovrebbe andare in prima serata su Canale 5. E per il prossimo anno sono già state annunciate nuove date del suo tour.

“Basta poco per essere intolleranti

(ditelo a Salvini)

basta poco basta esser solo un po’ ignoranti

(sempre a Salvini eh)

basta poco per non capire e scappare via…“.