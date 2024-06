Vasco Rossi, stadio e tv: sbarca su Canale 5 in prime time e nuovo tour 2025

Vasco Rossi su Canale 5: colpo Mediaset in prima serata

"Sette date a San Siro hanno fatto sognare i suoi fan, molto presto potranno ammirarlo anche sul piccolo schermo. Mediaset sta lavorando a una serata evento dedicata a Vasco Rossi, un docu-concerto del rocker di Zocca destinato al prime time di Canale 5. In onda il prossimo settembre-ottobre, in una collocazione ancora da stabilire", scrive Dagospia su un Vasco in versione televisiva nella rete ammiraglia di Mediaset. Una prima serata che promette grandi ascolti tv per il canale del gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi.

Vasco Rossi, tour 2025: date e stadi

Ma Vasco Rossi non si ferma solo all'evento tv. Dopo le sette date a Milano è pronto per altre 4 notti di grande musica al San Nicola di Bari (25, 26, 29 e 30 giugno). Tutte in sold out. E guarda già al 2025 quando sarà protagonista in cinque stadi e un'arena. Niente più san Siro, dopo il settebello di questo 2024, ma Torino, Firenze, Bologna, Napoli, Messina e Roma.

Ecco il programma del tour 2025 di Vasco Rossi

31 Maggio e 01 Giugno - TORINO - Stadio Olimpico

05 e 06 Giugno - FIRENZE - Visarno Arena

11 e 12 Giugno - BOLOGNA - Stadio Dall’Ara

16 e 17 Giugno - NAPOLI - Stadio Diego Armando Maradona

21 e 22 Giugno - MESSINA - Stadio San Filippo

27 e 28 Giugno - ROMA - Stadio Olimpico

LEGGI ANCHE - Tv8 cala (mezzo) jolly vs Rai-Mediaset. Champions in chiaro, ma attenti perché il match...

... E INOLTRE - Rai, non solo Giletti: tornano Minoli-Veronica Pivetti. E la Gregoraci.. Rumor