Rai, non solo Giletti: tornano Minoli-Veronica Pivetti. E la Gregoraci.. Rumor

Palinsesti Rai, da Massimo Giletti a Giovanni Minoli e Veronica Pivetti

Attesa per la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai in programma a metà luglio a Napoli, ma le indiscrezioni sono già tantissime. Tra le novità di queste ore in primis Giovanni Minoli, che dovrebbe essere al timone di un nuovo programma, in onda dal lunedì al venerdì nella mattina di Rai3, per raccontare i grandi eventi della storia italiana.

Si parla anche di un altro grande ritorno: Veronica Pivetti con 'Amore Criminale' - che ha già condotto dal 2017 al 2021 (poi il testimone era passato a Emma D’Aquino con ottimi risultati negli ascolti tv) e arrivano nuove conferme su un nuovo programma di Elisabetta Gregoraci.

Nella prossima stagione Rai, poi ci sarà tanto spazio per l'atteso ritorno di Massimo Giletti (già protagonista con lo speciale sui 70 anni della tv di Stato nei mesi scorsi) e non solo con il programma del lunedì sera su Rai3, mentre Maria Latella sulle voci legate al suo arrivo in access prime time su Rai 3 ha spiegato all'Ansa: «So che il mio nome è circolato, ma altro non so». Trovano infine conferma anche le voci sulla Iena Antonino Monteleone in prima serata il giovedì su Rai2 con l'Altra Italia (sulle orme di Enrico Lucci e Michele Santoro).