Tv8 cala (mezzo) jolly vs Rai-Mediaset. Champions in chiaro, ma attenti perché il match...

Palinsesti Sky: Tv8 in gol con la Champions League (ma senza le italiane)

La Champions League diventa super Champions dalla prossima con una nuova formula (e almeno 8 match assicurati a tutti contro i 6 precedenti) e Sky farà la parte del leone perchè avrà tutte le partite in esclusiva (salvo una a turno che verrà trasmessa da Amazon Prime Video: la miglior partita del mercoledì). E le sfide in chiaro? Sino all'ultima stagione, chiusasi con il trionfo del Real Madrid di Carlo Ancelotti in finale contro il Borussia Dortmund, Canale 5 trasmetteva una partita free. Dalla prossima invece Mediaset non è scesa in campo per la partita dei diritti tv legati alla Champions League. Pier Silvio Berlusconi nella recente conferenza stampa di Cologno Monzese ha infatti spiegato: "Lo sport è diventato un contenuto principalmente da pay-tv: costa tantissimi soldi. Pagare tanto non è segno di ricchezza ma di difficoltà delle pay-tv. Oggi riescono a vendere, per fare abbonati, solo i grandi eventi. Rappresenta un modello di business abbastanza fragile, diverso dalla nostra mentalità".

Dunque niente match in chiaro su Canale 5. E neppure sulla Rai. I tifosi non abbonati a Sky (o in streaming a Now) potranno soddisfare la loro voglia di grande calcio su Tv8. Ma, senza sognare le squadre italiane (Milan, Inter, Juventus, Bologna o Atalanta). Verrà infatti mandata in onda la miglior partita tra club stranieri del turno con studio pre e post partita, i commenti a caldo e gli highlights di tutte le partite del torneo. Va ricordato che, nel caso di squadre italiane qualificate in semifinale (o finale) di Champions, secondo la delibera dell'Agicom i match dovranno essere anche trasmessi in chiaro (stesso discorso per l'Europa League).

Non solo Champions. Tv8 conferma la sua vocazione allo sport anche Europa League, Formula 1, MotoGP e Superbike, il Rugby tra dirette e differite a seconda della situazione.

Palinsesti Sky, su TV8 tornano GialappaShow, Nicola Savino e...

Ma la rete in chiaro del gruppo Sky avrà anche la conferma dei grandi show (da X Factor a Pechino Express e MasterChef Italia), oltre al ritorno delle grandi delle produzioni originali, distintive e identitarie per il canale, che tornano con le nuove edizioni: '100% Italia', il game show che indaga le abitudini e le opinioni degli italiani con Nicola Savino; 'Celebrity Chef' con Alessandro Borghese, il programma quotidiano della fascia preserale in cui due celebrities si calano nell’inedito ruolo di Chef; e GialappaShow, con Giorgio Gherarducci-Marco Santin della Gialappa’s Band e condotto dal mattatore Mago Forest.