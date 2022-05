Verità e Affari: c'è una controfferta di Belpietro ad Allegra, vice di Bechis

Il vice di Bechis è tentato da un'altra offerta

Francesco Allegra, vicedirettore di “Verità & Affari”, non ha presentato le dimissioni, ma ne sta discutendo con l'editore. Rispetto ai rumors circolati nella giornata di oggi, affaritaliani.it è in grado di precisare i fatti: l'ex caporedattore del gruppo Class ha ricevuto un'offerta da un altro giornale ed è molto motivato ad accettarla, anche perché economicamente migliorativa.

Allegra ha quindi comunicato le sue intenzioni sia al direttore, Franco Bechis, che all'editore, Maurizio Belpietro. Da parte loro c'è tutta l'intenzione di convincere il vicedirettore a rimanere alla guida del quotidiano, accanto a Bechis. Si sta quindi discutendo dell'ipotesi di pareggiare l'offerta economica che arriva dalla concorrenza.

“Verità & Affari” ha debuttato in edicola lo scorso 5 aprile, con una vera e propria scommessa. Il suo obiettivo è estendere al settore dell'economia il successo del quotidiano generalista “La Verità”, in costante crescita fino alla settimana appena trascorsa, quando il 64esimo compleanno di Belpietro, che ne è direttore responsabile, ha coinciso con il primo calo di copie vendute, peraltro piuttosto lieve: da 39.823 a 38.149, ovvero -1.674.

Una discesa considerata fisiologica, dopo l'autentico boom in edicola, da parte di un gruppo editoriale che sta scommettendo con forza anche sui settimanali, un prodotto che sul mercato italiano è in evidente difficoltà, ma per il quale Belpietro pare avere individuato una strategia vincente (e l'ha spiegata nel dettaglio proprio ad affaritaliani.it, come puoi leggere QUI).

Da questi progetti ambiziosi nasce la decisione di chiamare nuove firme di prestigio - a partire proprio da Bechis, strappato a “Il Tempo” - e ora di provare a trattenere Allegra, che viene considerato parte integrante del progetto. Vedremo se il vicedirettore di “Verità & Affari” rimarrà tale o se invece alla fine cederà alle lusinghe delle sirene che lo stanno corteggiando.

