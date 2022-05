Verità & Affari, si dimette il vicedirettore. Rumors

Verità & Affari, rumors sulle dimissioni del vicedirettore: nuova tegola per Belpietro

Il nuovo quotidiano Verità & Affari ha debuttato solo un mese fa e pare che un vicedirettore abbia già scelto di dimettersi. È quanto scrive su Twitter il giornalista esperto di media Claudio Plazzotta.

Qualche giorno erano usciti i dati ads relativi a marzo 2022 sulla diffusione della stampa da cui era emersa un’amara sorpresa per Belpietro: per la prima volta il suo giornale La Verità è in calo. Le copie vendute passano da 39.823 a 38.149. 1.674 in meno, si parla di un lieve calo ma si tratta di un’avvisaglia da non sottovalutare.

Il nuovo quotidiano Verità & Affari ha debuttato un mese fa e pare che un vicedirettore si sia già dimesso. Complimenti. — Claudio Plazzotta (@Claplaz) May 14, 2022

