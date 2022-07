Victoria De Angelis con il lato b scottato: fan increduli e social in visibilio

Victoria dei Maneskin fa impazzire i social con le foto in topless in barca. E il lato b "rosso fuoco"...

Victoria si conferma la più “rockstar” dei Maneskin. La bassista della band romana più famosa del mondo ha pubblicato alcuni scatti sul suo profilo Instagram che hanno fatto perdere la testa ai fan.

Victoria in questi giorni sta trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme agli amici e deciso di condividere alcuni dei momenti più divertenti e “bollenti” di questi giorni.

Nella foto postata, la musicista dei Maneskin mostra il suo lato B ustionato dal sole e con tanto di segno del costume in vista. Il suo sguardo, nonostante sia di schiena, è rivolto alla camera alla quale sorride, visibilmente sorpresa per l’accaduto. Se poi si va più avanti con le foto, eccone una in topless in barca, coperta solo dalle “censure” forma di stelline nere che tanto ama.

Non mancano i commenti dei fan che ne idolatrano bellezza e trasgressività. D’altronde Victoria De Angelis conta sul suo profilo Instagram la bellezza di 3 milioni e seicentomila follower e si avvicina sempre più a quelli del frontman della band, Damiano David, che ne conta ad oggi 5 milioni e centomila.