Victoria's Secret, arriva la serie tv che racconta le aggressioni di Epstein

Victoria's Secret: Angels and Demons, gli scandali che hanno coinvolto il brand in un documentario su Disney+

Il lato più oscuro di Victoria’s Secrect diventa una serie tv. Da modelle appena maggiorenni in passerella con lingerie (a dir poco) provocanti all’amicizia tra il fondatore del marchio, Les Wexner, e il finanziere americano accusato di pedofilia e suicidatosi in prigione nel 2019, Jeffrey Epstein: questi i temi principali su cui ruota “Victoria’s Secret: Angels and Demons”, uscita su Hulu (Disney+). Per ora, la serie è uscita in Inghilterra, ma non si ha ancora una data d’uscita per l’Italia.

Diretta dal regista Matt Tyrnauer, la serie è composta da tre puntate ed esplora dall’ascesa alla caduta dell’iconico brand di intimo fino allo scandalo del 2018, con le dimissioni del direttore marketing Ed Razek, accusato di “creare una cultura di misoginia e molestie” da modelle dal calibro di Bella Hadid e apertamente contrario (“Non siamo interessati”, disse) a far sfilare transessuali e taglie “normali”.

Inoltre, come accennato, sarà approfondito nel documentario, attraverso diverse testimonianze, il rapporto tra Wexner ed Epstein, che utilizzò la sua influenza sul brand di intimo per adescare le sue prese. A testimoniarlo è proprio una vittima, Alicia Arden, che, nel 1997, venne aggredita da Epstein poco dopo un colloquio di lavoro.