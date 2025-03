Monologo Crozza: “ Ma perche non chiediamo alla Russia di entrare in Europa, e alla Cina e all’India…”

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, l’ironica provocazione di Maurizio Crozza “ Perché non chiediamo alla Russia di entrare in Europa? E voi direte: va bene, metti che con Putin si trovi un accordo però le armi ci servono lo stesso perché poi ci sono anche gli altri. Tipo se poi si incazza Xi Jinping? Che problema c’è? Facciamo entrare in Europa anche la Cina. Ma tu pensa se mezzo Pianeta entrasse in Europa. Credetemi… c’è una logica. L “Europa a 27” non funziona? Nel mondo ci sono 193 nazioni: facciamo l’“Europa a 192”.