Vince Fdi, Maneskin: "Triste per il Paese". La colorita replica di Cruciani

Cruciani replica a Damiano dei Maneskin: "Ma chi ti conosce?". E attacca anche la nuova conduttrice di X Factor

Cruciani asfalta Damiano dei Maneskin. Dopo la dichiarazione post-elezioni del cantante romano, in cui su Instagram scriveva: “Oggi è un giorno triste per il mio Paese”, riferendosi alla vittoria di Fratelli d’Italia, il conduttore radiofonico ha deciso di replicare al pensiero del frontman della rock band.

Con il suo immancabile stile a dir poco “colorito”, Giuseppe Cruciani, durante la messa in onda de “La Zanzara” su Radio24, ha replicato a Damiano David.

“Damiano dei Maneskin oggi è un giorno triste per te, non per il Paese, porca pu****a. Chi ca**o sei? Non sei il portavoce degli italiani”, ha tuonato il conduttore romano. Ma non solo i Maneskin. Cruciani, infatti, redarguisce anche la cantante e nuova giudice di X Factor Francesca Michielin.

Infatti, anche Michielin, ieri pomeriggio, nel giorno dopo le elezioni, ha commentato i risultati in modo drammatico. “Oggi inizia la resistenza. Buongiorno a tutte”, ha postato su Twitter.

E, sempre durante la trasmissione del programma radio, Cruciani lancia la stoccata: “Francesca Michielin ma quale resistenza a quale ca**o di cosa? Gli italiani hanno votato democraticamente, non rompere il ca**o e fai il tuo mestiere”. Ora, non si attende altro che la contro risposta dei due cantanti.