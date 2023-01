Vittorio Colao, nuovo vice presidente EMEA di General Atlantic

Colao, da ministro e vice presidente Emea di General Atlantic

Vittorio Colao, ex Ministro dell’Innovazione Tecnologica e della Transizione Digitale nel governo Draghi, è stato nominato Vice Presidente EMEA della società di private equity General Atlantic dove aveva già lavorato come Senior Advisor dal 2019 al 2021. Ministro dal 2021 al 2022, in precedenza, Colao ha trascorso 20 anni nel Gruppo Vodafone, ricoprendo il ruolo di Group Chief Executive per un decennio. Attualmente ricopre il ruolo di amministratore non esecutivo presso Verizon ed è membro del comitato esecutivo dell’Università Bocconi in Italia.