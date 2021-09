Vodafone down: problemi anche per ho. Mobile e Postemobile

Vodafone down: da questa mattina si registrano disservizi per gli utenti dell'operatore in rosso in tutta Italia. Colpiti anche i clienti di ho. Mobile e Postemobile

Questa mattina alcuni utenti Vodafone stanno avendo problemi a chiamare e navigare su Internet sul proprio smartphone. Le prime segnalazioni di problemi alla rete dell'operatore britannico sono iniziate intorno alle 10 e consultando downdetector, sito che raccoglie tutte le informazioni sulle difficoltà registrare dalle infrastrutture per le telecomunicazioni, si può notare come siano in costante aumento. I Comuni più colpiti al momento sarebbero quelli di Perugia, Milano, Pesaro, Roma, Firenze e Bologna. Ciò significa che il problema non riguarda una singola area ma tutta la Penisola.

Non solo, i problemi tecnici riguardano anche ho. Mobile e Postemobile. Il primo è l'operatore low cost di Vodafone e in quanto MVNO (Mobile Virtual Network Operator) si appoggia in toto alla rete della casa madre. Postemobile invece utilizza la rete WindTre ma nelle ultime settimane sta completando la migrazione su quella di Vodafone. L'azienda aveva già risolto un problema simile il 31 agosto.

Al momento Vodafone non ha confermato di aver subito un down della rete né di star lavorando per risolverlo. Come spesso succedere per tenersi informati sulla situazione si consiglia di seguire i canali social dell'operatore, e in particolare Twitter e Facebook, o contattare direttamente il servizio clienti al numero gratuito 190.