Warner Bros Discovery, Adriano Baioni nominato vice president communication & news Italia-Iberia

Adriano Baioni nominato vice president communication & news WBD Italia e Iberia

Adriano Baioni cresce in WarnerBros. Discovery nominato Vice President Communication & News del gruppo in Italia e Iberia, a diretto riporto del Managing Director Alessandro Araimo. Il ruolo include le attività di comunicazione del gruppo (esclusa la parte Theatrical) e dunque l’area corporate e consumer per tutte le linee di business (networks, streaming, sport, etc..) e per i Paesi che compongono l’area Sud Europea (Italia, Spagna e Portogallo).

Baioni è anche responsabile della parte news, attualmente coperta editorialmente con “finestre” realizzate in collaborazione con Cnn (sempre del gruppo Warner Bros. Discovery). Adriano Baioni è in Discovery da prima della fusione con WarnerMedia: è entrato nel 2014 in Discovery Italia come Corporate Communications Manager, dopo una esperienza di quasi nove anni a Sky Italia come Senior Press Officer Corporate & Public Affairs (in precedenza ha lavorato come giornalista per Corriere dello Sport e Prima Comunicazione). Come Senior Director Communications Italy&Iberia, Baioni aveva assunto la direzione dei Tg italiani del gruppo.