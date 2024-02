Warner Bros Discovery-Paramount stop trattative per la fusione. E Comcast...

Warner Bros Discovery e Paramount, stop alle trattative sulla fusione

Warner Bros sospende le trattative di fusione con Paramount secondo quanto riporta Cncb citando alcune fonti. Stando a queste indiscrezioni dopo i contatti che si erano intensificati tra dicembre e gennaio l’interesse per l’operazione si sarebbe raffreddato.

Una fusione tra i due colossi dell’entertainment avrebbe portato alla nascita di una delle più grandi società di media del mondo: valore di mercato combinato di Warner e Paramount pari a 38 miliardi di dollari, secondo i calcoli della Bbc a dicembre.

Paramount, le voci su Skydance Media

Per Paramount, sempre stando ai rumors in questione, rimane invece l’interesse di Skydance Media, società di produzione di David Allison e di Byron Allen che nelle ultime settimane ha presentato un’offerta da 14,3 miliardi di dollari.

Paramount e i contatti per la partnership con Comcast

Secondo il Wall Street Journal, Paramount avrebbe avviato dei contatti con Comcast per una alleanza sul fronte dello streaming. In questo caso non si parla di vendita, ma di una partnership o una joint venture tra Paramount + e Peacock.