Webboh Awards 2023: Ferragni, Lady Giorgia, Space Family e.. tutti i vincitori

Chi ha vinto i Webboh Awards 2023? Tutti i premiati

Quali sono gli idoli della GenZ? Webboh, il sito punto di riferimento per le ragazze e ragazzi della Generazione Z, lo ha chiesto alla propria community in occasione della quarta edizione dei "Webboh Awards". I premi - ideati da Webboh - hanno registrato in questi anni un successo crescente, accreditandosi come gli "Oscar" dei migliori creator italiani.

Webboh Awards 2023 - Tra i vincitori Mattia Stanga "Best tiktok creator" e "Best creator comedy" ed Elisa True Crime "Best youtuber 2023"

La cerimonia di premiazione della quarta edizione dei Webboh Awards, che si è svolta per la prima volta dal vivo, ha potuto contare sulla coinvolgente conduzione di Jody Cecchetto e Alessia Lanza, oltre alla partecipazione di più di 350 ospiti. Tra i partecipanti anche tre "presenter" speciali: il "re del cioccolato" Ernst Knam; la conduttrice televisiva Barbara d’Urso; Benedetta De Luca influencer dedita a diffondere i valori della diversità e dell’inclusione. A sorpresa, l'esibizione sul palco di Webboh di Rosa Chemical, reduce dalla 73° edizione del Festival di Sanremo.





Le votazioni, che si sono svolte dal 20 febbraio fino al 5 marzo, hanno celebrato il talento e le qualità di tantissimi tiktoker, youtuber e influencer che si sono distinti nell’ultimo anno su Instagram, TikTok, YouTube e Twitch. In gara più di 150 candidati, divisi in 16 categorie su cui la community di Webboh si è espressa, raggiungendo risultati incredibili con quasi cinque milioni di voti sul sito.

WEBBOH AWARDS 2023 - BEST TIKTOK CREATOR E BEST COMEDY CREATOR

Vincitore di ben due categorie è Mattia Stanga, al primo posto sia come Best TikTok Creator dell’anno sia come Best Creator Comedy. 25 anni, nato in provincia di Brescia, è senza dubbio tra i pilastri della nuova wave di creator su TikTok, grazie al successo dei suoi video “POV” (acronimo di “point of view”).

WEBBOH AWARDS 2023 - TOP CREATOR

Non poteva non trionfare l'imprenditrice digitale italiana per eccellenza. Chiara Ferragni - con oltre 35 milioni di follower tra Instagram e TikTok - ha esordito nel 2009 con il blog “The Blonde Salad”, rafforzando anno dopo anno il suo brand e diventando un’icona di stile internazionale e tra le donne più influenti al mondo.

WEBBOH AWARDS 2023 - BEST YOUTUBER

Con un podcast e un canale YouTube da 800.000 iscritti, Elisa True Crime - nome d’arte di Elisa De Marco - è tra i fenomeni in ascesa della rete.

BEST FASHION CREATOR

Elisa Maino si è aggiudicata l'iconica statuetta di Webboh come Best Fashion Creator. Con quasi 6 milioni di follower su TikTok, Elisa ha ottenuto grande popolarità grazie al suo stile e alla sua capacità di lanciare tendenze.

WEBBOH AWARDS 2023 - BEST TEEN IDOL - FEMALE

Più di 2 milioni di follower sui social per Nicky Passarella. Metà italiana e metà olandese, 22 anni, con le sue inconfondibili lentiggini e il suo sorriso luminoso ha conquistato il web in pochissimo tempo.

WEBBOH AWARDS 2023 - BEST TEEN IDOL - MALE

Dopo essersi fatto conoscere in tv, Davide Vavalà ha ottenuto grande popolarità sui social che utilizza per raccontare la propria quotidianità e le sue passioni.

WEBBOH AWARDS 2023 - BEST BEAUTY CREATOR

Arianna Stella, nome all’anagrafe di Arienne MakeUp, è tra le rivelazioni della community beauty italiana. Make-up artist da oltre 3 milioni di follower, parla di trucco e di bellezza, tra curiosi tutorial e look stravaganti.

WEBBOH AWARDS 2023 - BEST FOOD CREATOR

Cooker Girl, al secolo Aurora Cavallo, è tra i top creator di Giallozafferano e co-founder della talent agency Zenzero. Nel proprio percorso sui social intreccia la passione per la cucina della tradizione italiana con l’innovazione delle tecniche moderne.

WEBBOH AWARDS 2023 - REVELATION OF THE YEAR

Leo Bonni, il “Bonni Nazionale”, è tra le ultime scoperte del mondo comedy di TikTok. Nato nel 2006, ha cominciato a fare video a soli 13 anni arrivando ad ottenere oltre 1,2 milioni di follower con il racconto ironico della sua vita da adolescente.

WEBBOH AWARDS 2023 - BEST VALUE

Per la prima volta ai Webboh Awards, il premio Best Value celebra i talenti che diffondono sui social messaggi valoriali rivolti alla GenZ. Al 1° posto Pietro Morello: torinese di 24 anni, usa i social per trasmettere messaggi di umanità, solidarietà e fratellanza, anche grazie alla magia della musica, la sua prima passione.

WEBBOH AWARDS 2023 - OUT OF DRAMA

A vincere la categoria Out of Drama - chi si è fatto notare senza cercare hype con drammi o dissing - è Ace, tiktoker e youtuber da oltre 4 milioni di follower: ha 19 anni e si distingue sui social per i suoi contenuti a carattere solidale e in cui riflette, con sfide e challenge, sul valore del denaro e del risparmio.

WEBBOH AWARDS 2023 - BEST MEME

Il meme per eccellenza degli ultimi tempi? L’espressione di dubbio di Ivano Monzani, vincitore della categoria Best Meme: reso una celebrity dalle sue reazioni alle canzoni dei rapper della scena italiana.

WEBBOH AWARDS 2023 - DRAMA LEGEND

Classe 2001, Lady Giorgia ha saputo attirare l’attenzione della rete con le sue avventure da serie tv. Sempre senza peli sulla lingua, Lady Giorgia ha saputo dominare il drama con il suo fare schietto e sincero.

WEBBOH AWARDS 2023 - BEST STREAMER

A dieci anni dal suo sbarco sui social, Riccardo Dose, 28 anni di Pordenone, non accenna a cedere il passo. “Si nasce, si cresce, si Dose” è il motto del creator, sempre sul pezzo e pronto a rinnovarsi su ogni piattaforma.

WEBBOH AWARDS 2023 - COUPLE OF THE YEAR

Sui social sono la Space Family, nella vita Valentino Bisegna e Sara Di Sturco. Genitori di Martino, in attesa del secondogenito, i due creator raccontano sui propri social personali e di coppia la loro vita familiare, sempre all’insegna del buonumore.