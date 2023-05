Whatsapp, ennesima svolta di Zuckerberg: ora si possono correggere i messaggi

Whatsapp, ora è ufficiale: si possono modificare i messaggi dopo l'invio. Ecco come

Ora è ufficiale: anche su Whatsapp è arrivata la possibilità di correggere i messaggi entro i 15 minuti successivi all’invio. Ad annunciare la nuova funzione lo stesso Mark Zuckerberg su Facebook.

Ma come si può cambiare un messaggio già inviato? Semplice, tenendo premuto sulla chat, come per aggiungere le reactions, e selezionando la voce modifica nel menu sottostante. I testi corretti avranno la dicitura "modificato" ma, per i destinatari non ci sarà la possibilità di vedere la versione originaria.

L’intenzione del servizio è di rendere la funzione disponibile progressivamente in tutto il mondo.