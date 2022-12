Whatsapp non più disponibile dal 2023 su molti cellulari. Ecco l'elenco

Whatsapp non più disponibile dal 2023 su diversi cellulari



Whatsapp novità 2023. Whatsapp sta per interrompere il supporto ai modelli di smartphone più vecchi, quelli considerato orami obsoleti, che dal 31 dicembre 2022 non potranno più installare la popolare applicazione di messaggistica. L'elenco - scrive il sito internet www.hdblog.it - include 47 smartphone prodotti da svariati marchi come Apple, Samsung, Huawei e molti altri.

Molti di voi nemmeno se ne accorgeranno, ma non possiamo escludere che tra i meno avvezzi all'ultimo gingillo tecnologico, ci sia ancora qualcuno in possesso di un terminale prossimo all'incompatibilità Non perdiamo tempo e andiamo a vere la lista dei dispositivi che a breve non saranno più supportati.

iPhone 5

iPhone 5c

Archos 53 Platinum

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Quad XL

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Memo ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT