Yamamay, Elettra Lamborghini firma l'ultima capsule collection di intimo

Elettra Lamborghini-Yamamay, fuori la nuova eclettica capsule collection firmata dall'influencer

Yamamay si affida a Elettra Lamborghini. La bellissima ereditiera di casa Lamborghini mette la propria firma sulla nuova collezione in edizione limitata di Yamamay. Ispirata alla forte personalità e allo stile eclettico della cantante e influencer, la collezione si compone di un set di underwear, una camicia da notte, un pigiama corto e di una parte più esternabile composta da felpa, top, ciclista e joggers. Il tessuto assoluto protagonista della collezione è il cotone. Su alcuni capi della collezione campeggia inoltre il claim ‘Te amo, te quiero, Tequila’, tratto dalla canzone ‘Pistolero’, una delle hit più celebri della cantante.

Firmata da Twin Studio con pianificazione gestita internamente, la campagna avrà un grande focus pubblicitario video su internet. Lo spot Yamamay con Elettra Lamborghini sarà pubblicizzato su Facebook, Instagram e Google. Secondo quanto riporta Engage.it, la capsule sarà disponibile in preview sul canale e-commerce di Yamamay da venerdì 25 marzo e in tutti i negozi Yamamay dal 29 marzo. Elettra Lamborghini è anche la protagonista della campagna pubblicitaria a sostegno della limited edition, che ha preso il via venerdì 25 marzo con una pianificazione online e nelle vetrine degli oltre 600 punti vendita Yamamay.