Zelensky ospite al Festival di Sanremo. Il clamoroso annuncio di Bruno Vespa

Volodymyr Zelensky ospite di Sanremo 2023

Zelensky sarà in collegamento alla finale di Sanremo 2023. A colloquio con Bruno Vespa (l’intervista andrà in onda a Porta a Porta su Rai 1 martedì 17 gennaio), il presidente assediato dell’Ucraina ha espressamente chiesto di essere ospite in collegamento durante la finale del Festival. Ovviamente, il direttore artistico Amadeus ha subito accettato la richiesta.

Un’ora di conversazione a Kiev con il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ,mentre suonavano le sirene dell’allarme. La sua famiglia,i suoi sogni,la volontà di combattere fino alla vittoria, gli apprezzamenti all’Italia e a @GiorgiaMeloni martedì sera a @RaiPortaaPorta — Bruno Vespa (@BrunoVespa) January 15, 2023

Annunciando su Twitter l’intervista di martedì, Vespa scrive: “Un’ora di conversazione a Kiev con il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, mentre suonavano le sirene dell’allarme. La sua famiglia, i suoi sogni, la volontà di combattere fino alla vittoria, gli apprezzamenti all’Italia e a Giorgia Meloni martedì sera a Porta a Porta”.