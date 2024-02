Zigulì torna a comunicare e sceglie Scai Comunicazione

Zigulì (Gruppo Monetti spa) ha affidato a Scai Comunicazione la nuova immagine del marchio trovando il giusto mix tra il passato e le nuove tendenze.

La missione sarà di creare una nuova identità al brand sia a livello digitale e offline.

"Siamo entusiasti di lavorare su un brand così importante e riconosciuto di valore per la collettività”, le parole di Giorgia Marini, project manager di Scai Comunicazione. "Questa partnership rappresenta una bellissima sfida per sfruttare tutte le nostre competenze strategiche e creative per catapultare Zigulì in una nuova era di protagonismo digitale".