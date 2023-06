Zona Bianca, ospiti stasera: il ricordo di Silvio Berlusconi

Zona Bianca ospiti stasera: ampio spazio sarà dedicato al funerale di Silvio Berlusconi

Oggi mercoledì 14 giugno andrà in onda in prima serata su Rete 4 un nuovo appuntamento con Zona Bianca, il talk di politica, attualità e costume condotto da Giuseppe Brindisi. Per questa puntata l'argomento principale sarà ovviamente la morte di Silvio Berlusconi, con contributi e testimonianze in ricordo dell'ex Presidente deceduto lunedì ad 86 anni e un'analisi sull'impatto che ha avuto sulla storia del nostro Paese in più ambiti, a partire dalla politica fino allo sport e alla comunicazione.