Zuckerberg punta sugli occhiali a realtà aumentata e sceglie iPhone

Occhiali AR di Meta saranno il prossimo iPhone: il sogno di Zuckerberg

Mark Zuckerberg accelera sugli occhiali a realtà aumentata, la porta per accedere al metaverso, e vorrebbe fossero il prossimo iPhone in termini di impatto sul mercato. Il sito The Verge racconta le intenzioni del fondatore di Facebook e stando a questa indiscrezione si parla di Project Nazare come missione di lavoro by Meta. Si punta a creare un paio di occhiali high-tech la cui prima generazione arriverebbe sul mercato nel 2024, quindi una seconda versione con design più leggero nel 2026 e una terza versione nel 2028.

"Vuole siano un nuovo 'momento' iPhone", racconta a The Verge un dipendente della societa'. Zuckerberg considera il progetto degli occhiali a realta' aumentata come un modo per smarcarsi dal controllo di Apple e Google, che a oggi dettano le regole che le app come Facebook devono rispettare per stare sui telefoni cellulari. La prima versione di Nazare funzionerebbe indipendentemente da uno smartphone. In più potrà comunicare e interagire con gli ologrammi di altre persone attraverso gli occhiali. La nuova frontiera delle videochiamate secondo Zuck.

