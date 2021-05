A Los Angeles nessun decesso per Covid nelle ultime 24ore. Record USA

È un record. Un bel record. Ieri nella contea di Los Angeles non c’è stato nemmeno un solo decesso per Covid19. È la prima volta negli ultimi 410 giorni.

L’area metropolitana di LA è una delle più grandi degli Stati Uniti, con oltre 10 milioni di abitanti.

Il fatto che nelle ultime 24ore non ci sia stato un solo decesso la dice lunga.

Per fare un paragone, in Lombardia, che ha circa 9 milioni di abitanti, i morti domenica 2 maggio sono stati 23.

La California si è distinta come uno dei primissimi stati che hanno imposto rigide regole anti-Covid, come l’uso obbligatorio di mascherine all’aperto. Lockdown molto rigidi. E ora un massiccio piano di vaccinazioni. Oggi è lo stato USA con meno infezioni in assoluto. Le spiagge sono state tutte aperte al pubblico, senza restrizioni, e anche Disneyland ha riaperto al pubblico al 25% di capacità.