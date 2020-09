Alito cattivo? Può essere il segnale di altre patologie

Alito cattivo: cause e rimedi naturali per eliminare il fastidio dell'alitosi una volta per tutte

L'alitosi è un disturbo che caratterizza milioni di persone in tutto il mondo. A volte basta una corretta igiene orale per eliminare in via definitiva il problema dell'alito cattivo. Una maggiore accuratezza nell'uso dello spazzolino, unito all'utilizzo del filo interdentale, bere più acqua e pulire la lingua, permettono di eliminarlo nell'arco di breve tempo. Altre volte però l'alito potrebbe essere il segnale della presenza di altre patologie.

Alito cattivo: può segnalare patologie come i calcoli tonsillari

Chi soffre di alitosi persistente dovrebbe consulate il medico perché il disturbo potrebbe essere sintomo di una patologia più grave come colite, gastrite, tonsillite e calcoli tonsillari. Quest'ultima malattia è accompagnata anche da un fastidio in fondo alla gola, come se un boccone fosse rimasto incastrato e non riesce a mandarlo giù. I calcoli tonsillari responsabili dell'alito cattivo sono formazioni di colore bianco simili a pietruzze che si creano in gola e sulle tonsille. La patologia nasce da un'alterazione del pH dovuta all'azione di batteri. Fortunatamente tale disturbo spesso si elimina da solo senza l'uso di farmaci.

Alito cattivo: cause e rimedi naturali

L'alito cattivo nasce anche dalla presenza di residui di cibo in bocca che con il tempo formano carie e tartaro. Anche gli alimenti contribuiscono all'alitosi e in particolare prodotti com aglio, cipolla, latticini caffè e alcool che incentivano l'azione dei batteri. Il fumo è poi il peggiore nemico di una bocca sana. Gli esperti quindi consigliano di lavarsi i denti almeno 2 volte al giorno e utilizzare un pulisci lingua. Regolari controlli (1-2 volte l'anno) sono altrettanto importanti.

Un rimedio naturale per combattere l'alito cattivo è quello di mangiare una mela cruda. Il frutto è in grado di eliminare il solfuro di allile, responsabile del cattivo odore dopo il consumo di alimenti conditi anche con l'aglio.