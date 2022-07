Allergia al sole o fotoallergia: sintomi, cause e rimedi

Scopri nel nostro approfondimento che cos'è la fotoallergia, quali sono i sintomi e le possibili cure per questa patologia

L'allergia al sole o fotoallergia è una risposta del sistema immunitario all'esposizione solare. Questo disturbo si presenta sotto forma di eruzioni cutanee pruriginose e ne esistono di diverse tipologie:

Dermatite polimorfa solare : è il secondo disturbo più comune dovuto all'esposizione solare dopo le ustioni. Le donne sembrano le più colpite e solitamente i sintomi si manifestano in giovane età. Esporsi gradualmente al sole può ridurne gli effetti nel lungo termine. Iniziare in primavera può lenirne gli effetti nell'arco dell'estate, anche se poi i sintomi si ripresentano nuovamente con la bella stagione

Allergia al sole cause

Le cause della fotoallergia sono diverse. Solitamente si manifesta semplicemente per essersi esposti troppo al sole ma anche per fattori esterni come medicinali o l'uso di prodotti chimici come creme, protezioni solari e profumi che rendono la pelle più sensibile. In alcuni casi ci sono anche fattori ereditari.

Allergia al sole sintomi

Gli effetti visibili dell'allergia al sole si notano sulla pelle e possono essere molto diversi tra loro a seconda del disturbo. I sintomi si presentano dopo pochi minuti o anche ore dopo l'esposizione al sole. I più comuni sono:

Rossore

Prurito o dolore

Presenza di vesciche e bolle

Presenza di pomfi

Allergia al sole rimedi

Il trattamento per l'allergia al sole varia a seconda della tipologia della malattia di cui si è affetti ma in linea generale si consiglia di non esporsi al sole per alcuni giorni o di farlo comunque in modo graduale in modo da ridurre la sensibilità ai raggi ultravioletti. Nei casi più gravi di fotoallergia il medico potrebbe prescrivere l'assunzione di antistaminici o calcio antagonisti. Per prevenire l'allergia al sole quindi si deve: