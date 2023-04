Cos'è l'ansia sociale e come si manifesta?

Il disturbo di ansia sociale è una condizione di disagio e paura molto marcata che compare quando si sperimentano situazioni nelle quali c'è la possibilità di essere giudicati dagli altri. Chi la sperimenta teme di mostrare imbarazzo o apparire ridicolo o incapace. Il timore maggiore è quello di essere umiliato di fronte agli altri.

L'età media in cui si manifesta l'ansia sociale nel 75% delle persone è tra gli 8 e i 15 anni. Le femmine sono più soggette a questo disturbo rispetto ai maschi e questa differenza diventa ancora più marcata nella fascia adolescenziale e nei giovani adulti.

Ansia sociale sintomi

I sintomi più comuni dell'ansia sociale sono:

Paura e ansia intense in relazione a una o più situazioni sociali in cui si è più esposti al giudizio degli altri, come ad esempio un'esibizione o si è osservati

Si teme di agire per essere criticato e si sperimenta ansia per una valutazione negativa

Si evitano situazioni sociali per paura e ansia intense

La paura e ansia sono sproporzionate rispetto alla reale minaccia posta dal contesto sociale

Paura, ansia e l'evitare le situazioni sociali sono persistenti e durano da 6 o più mesi

Si sperimentano rabbia, depressione, senso di impotenza e isolamento quando ci si trova in mezzo agli altri in situazioni specifiche o in generale

Paura e ansia compromettono la vita sociale e lavorativa e non sono da attribuire all'assunzione di sostanze o altre condizioni mediche

Si assume alcol o sostanze come metodo di automedicazione

Si ha paura di impazzire, perdere il controllo o di stare per morire

Ansia sociale cause

Le cause del disturbo da ansia sociale sono molteplici. Anche il temperamento stesso di una persona può facilitare l'insorgere del disturbo, in particolare per coloro che sono facilmente influenzabili dal giudizio altrui. Anche maltrattamenti ed episodi traumatici nell'infanzia possono contribuire all'ansia sociale anche se non vengono considerate delle vere e proprie cause ma fattori di rischio. Non sono da sottovalutare anche predisposizioni genetiche.

Ansia sociale cura

La cura del disturbo di ansia sociale prevede l'integrazione di una terapia cognitivo comportamentale (CBT), training di rilassamento e farmacologica. Quest'ultima da sola può solo lenire i sintomi a breve termine. L'approccio psicoterapico invece può risolvere il problema in via definitiva. In questo senso potrebbero esservi utili ulteriori informazioni sul bonus psicologo 2023.